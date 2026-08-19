Samuel Mbengue bo igral v C-ligi pri Brescii

Komaj 18-letni nabrežinski vratar Samuel Mbengue je obrnil novo stran v svoji športni karieri. Mladi nogometaš bo namreč v sezoni 2026/2027 kot posojen igralec branil barve italijanskega tretjeligaša Union Brescia, so zapisali pri njegovem zdajšnjem klubu NK Tabor Sežana.

Samuel je tri leta branil barve sežanskega kluba, v katerem je prehodil pot od selekcije U17 do članskega moštva. V članski ekipi je debitiral 18. avgusta 2024, ko je bil star šele 16 let in 23 dni, s čimer je postal najmlajši debitant v zgodovini 2. slovenske nogometne lige.