Začenja se zadnja faza rušenja

Začenja se osrednja faza rušenja nekdanje bolnišnice v Ulici Vittorio Veneto v Gorici, kjer načrtujejo kampus za razne drugostopenjske srednje šole z italijanskim učnim jezikom, ki danes domujejo v središču mesta.

Z enote deželne decentralizacije EDR pojasnjujejo, da je v ponedeljek potekal še zadnji koordinacijski sestanek glede nadaljevanja del. Sočasno napovedujejo, da se bodo bagri lotili rušenja poslopja v četrtek, 20. avgusta, in da bo predvidoma trajalo tri tedne. Dela na območju nekdanje bolnišnice so se sicer začela konec lanskega leta. Z objektov so že odstranili kovinske elemente, opravili so že tudi nekaj rušitvenih del in pripravili območje na osrednjo fazo rušenja.

»Gre za pomemben projekt prenove območja, na katerem bo v prihodnjih letih zgrajen nov in sodoben šolski kampus,« poudarjajo z enote deželne decentralizacije, ki je naročnik del, in opozarjajo, da bo rušenje osrednjega objekta nekdanje bolnišnice zahtevalo nekaj začasnih sprememb prometnega režima in parkiranja na območju v bližini nekdanje bolnišnice.

Delno onemogočen bo predvsem dostop z vozili do parkirišča, ki je namenjeno objektoma A in B zdravstvenega podjetja ASUGI. Dejavnosti zdravstvenega podjetja se bodo kljub temu nemoteno nadaljevale, dostop do obeh objektov bo namreč ves čas zagotovljen.

Začasno zaprtje parkirišča

Zaprtje parkirišča pred nekdanjo bolnišnico bo povzročilo tudi začasno reorganizacijo postajališč lokalnega javnega prevoza, za kar bo poskrbelo prevozno podjetje APT.

Da bi čim bolj zmanjšali vpliv na območje in nevšečnosti za prebivalce, je izvajalec del pripravil obsežen načrt okoljskih omilitvenih ukrepov; hkrati si prizadevajo, da bi dela trajala čim manj časa. Delavci bodo tako delali tudi v nekaterih časovnih terminih ob koncih tedna in v večernih urah.

Omejevanje prašenja

»Posebna pozornost bo namenjena omejevanju prašenja,«zagotavljajo z enote deželne decentralizacije in poudarjajo, da bo gradbišče ves čas nadzorovano z mrežo senzorjev, nameščenih v bližini najbolj občutljivih točk. Okrog nekdanje bolnišnice so v prejšnjih dneh že namestili naprave za zamegljevanje in vezavo prahu (»cannon fog«) na različnih višinah, s katerimi si bodo prizadevali omiliti težave s prašenjem. Poleg tega bodo dele objekta, ki bodo v fazi rušenja, močili z vodo, da bi še dodatno omejili prašenje. Med dodatnimi ukrepi je tudi postavitev premičnih zaščitnih ponjav, nameščenih na višini rušilnih klešč s pomočjo teleskopskih nakladalnikov. Območje bodo zaščitili tudi z ustrezno ograjo.

»Rušenje južnega dela objekta oziroma glavnega pročelja nekdanje bolnišnice ob Ulici Vittorio Veneto bo izvedeno z zadnje strani poslopja. Ta posebna tehnična rešitev bo omogočila bistveno zmanjšanje širjenja prahu in tveganj za promet na glavni cesti,« pojasnjujejo z enote deželne decentralizacije in opozarjajo, da bodo vse faze del dokumentirane in nadzorovane s sistemi videoposnetkov v tehniki časovnega zamika (»time-lapse«). Kamere, ki jih bodo uporabljali za snemanje, bodo razpršene znotraj gradbišča.

Dva milijona evrov

Rušenje bo kot znano stalo dobra dva milijona evrov. V prejšnjih mesecih je ustanovljen odbor, ki je nasprotoval porušenju objektov nekdanjega bolnišničnega kompleksa. Po razsodbi deželnega upravnega sodišča, ki je decembra razveljavilo pogodbo s prvouvrščenim podjetjem na javni dražbi in nadaljevanje rušitvenih del zaupalo drugouvrščenemu podjetju, so še zadnjič zahtevali prekinitev rušenja, vendar tako na goriški občini kot tudi na enoti deželne decentralizacije se na njihov poziv niso odzvali. Goriški župan Rodolfo Ziberna je večkrat poudaril, da bo po porušenju nekdanje bolnišnice in izgradnji šolskega kompleksa celotno območje na novo zaživelo.

Kakorkoli, mimo smotrnosti celotnega projekta so se težave s prahom pojavile že decembra, ko so se lotili prvih rušitvenih del. Predstavniki združenja Legambiente so že decembra opozorili goriško občino in enoto deželne decentralizacije, da je veter ponesel prah predvsem proti hišam na slovenski strani meje, kjer prebivalci - tako kot tisti na italijanski strani - niso bili predhodno obveščeni z rušenjem. Včeraj smo se podali v Ulico Franca Kramerja, ki se vije tik ob državni meji zraven območja nekdanje bolnišnice. Prebivalci so povedali, da so v prejšnjih mesecih imeli kar nekaj težav s prahom, ki se je nabiral po vrtovih, avtomobilih in hišah. Večina izmed njih ni bila seznanjena s potekom rušitvenih del, mnogi še vedno ne vedo, zakaj se sploh ruši nekdanja bolnišnica in da bodo namesto nje zgradili nov šolski kompleks. Pravega čezmejnega pretoka informacij očitno ni, čeprav dela potekajo tik ob državni meji.