»Grad« bodo obnovili, nov bi stal 200.000 evrov

Goriška občina bo izvedla vrsto vzdrževalnih del na raznih otroških igralih, ki so razpršena po parkih po vsem občinskem ozemlju. Še največjo pozornost bodo namenili veliki leseni konstrukciji v obliki gradu v Ljudskem vrtu, ki ima preko petindvajset let in ki so ga iz varnostnih razlogov zaprli v začetku julija.

Pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi pojasnjuje, da so sredstva za izvedbo vzdrževalnih del vključili v spremembo proračuna, ki je bila sprejeta marca. »Skupno je na voljo okrog 70.000 evrov. Po vrsti preverjanj, ki smo jih opravili, se je izkazalo, da so nekatera igrala potrebna korenite prenove, kar še posebej velja za leseno konstrukcijo v obliki gradu v Ljudskem vrtu,« pravi Del Sordi in pojasnjuje, da bo za »grad« v Ljudskem vrtu šlo približno 30.000 evrov. Gre namreč za leseno konstrukcijo, ki so jo postavili še med upravnim mandatom nekdanjega župana Gaetana Valentija, tako da ima preko petindvajset let.

Občinski odbornik pojasnjuje, da je igralo izpostavljeno vremenskim vplivom, ker gre za leseno konstrukcijo, je zato še toliko bolj pomembno, da je redno vzdrževana, saj je le-tako lahko povsem varna.

Nov bi stal 200.000 evrov

»Če bi jo danes želeli postaviti povsem novo igralo podobne velikosti, bi bilo treba zanj odšteti med 150.000 in 200.000 evrov,« pravi Del Sordi in pojasnjuje, da so se tudi zaradi tega odločili za izvedbo raznih vzdrževalnih del. Na občini si seveda prizadevajo, da bo konstrukcija še naprej povsem varna in funkcionalna. Vzdrževalna dela ne bodo omejena le na »grad« v ljudskem vrtu, temveč jih bodo deležna tudi druga igrala po mestu. Ponekod bo dovolj zamenjati nekaj dotrajanih plastičnih delov in vijakov, drugje bo potrebnega nekaj več dela. Del Sordi pojasnjuje, da bo za izvedbo del poskrbelo podjetje Nova montaggi iz Manzana na Videmskem, ki bo ob zaključku del poskrbelo za vsa po zakonu predpisana preverjanja in za pripravo vseh potrebnih certifikatov.

Del Sordi pojasnjuje, da je v primeru tovrstnih del zelo težko najti izvajalce. Podjetij, ki se ukvarjajo s preverjanjem varnosti igral in z njihovim vzdrževanjem, je pač zelo malo in zaradi tega imajo tudi veliko dela. Občinski odbornik je zaradi tega kakorkoli zadovoljen, da so uspeli zagotoviti potrebna sredstva, izpeljati do konca vse potrebne postopke in naposled tudi najti podjetje, ki bo poskrbelo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. V Ljudskem vrtu se bodo dela začela v prihodnjih dneh in se bodo predvidoma zaključila pred koncem septembra. Med drugim bodo vzdrževalna dela na sporedu tudi v spominskem parku, na igralih pri Madonini in še v nekaterih parkih po mestu.