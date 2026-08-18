Verjela je v moč družine, skupnosti in povezovanja

Verjela je v družino kot vrednoto, na kateri temelji družba. Svoje najboljše moči je namenjala najbližjim, s poklicnim in prostovoljnim delom pa tudi mladim in širši slovenski narodni skupnosti, v kateri je pustila neizbrisno sled. Vest, da se je mnogo prezgodaj za vedno poslovila profesorica in družbena delavka Mirjam Bratina Pahor, je zato poleg svojcev prizadela številne prijatelje, znance in nekdanje dijake, ki so cenili njeno zavzetost in človeško toplino. Hudi bolezni, s katero se je borila več let, je podlegla v nedeljo, 16. avgusta. Umrla je v goriški bolnišnici, stara 64 let.

Mirjam Bratina Pahor se je rodila 9. novembra 1961. Njena starša sta se iz Vipavske doline preselila v Dekane, kjer je Mirjam odraščala a sestrama in bratom. Končala je dvopredmetni študij pedagogike in zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, nato pa še Teološko fakulteto v Trstu. Z možem, profesorjem Adrijanom Pahorjem, sta najprej živela v Devinu, kasneje sta si dom uredila v Gorici.

Po poklicu je bila profesorica verouka. Sprva je poučevala na drugostopenjskih srednjih šolah v Trstu, nato je delovala na slovenskih licejih in tehniških zavodih v Gorici. Upokojitve žal ni dočakala. Nekdanje dijakinje in dijaki se je spominjajo kot priljubljene profesorice, ki je verjela v to, kar je poučevala, in je v svoj poklic vlagala veliko truda. Vedno je bila pozorna tudi na osebne potrebe dijakov ter jih je z veseljem spremljala na šolskih izletih in pri drugih projektih. V lepem spominu jo ohranjajo tudi kolegice in kolegi. »Mirjam Bratina Pahor je trdno zagovarjala svoje vrednote, obenem pa je dijakom in kolegom vedno stala ob strani ter si prizadevala za kakovosten napredek šole in osebno rast dijakinj in dijakov,« so nam zaupali.

Verjela je v moč skupnosti in povezovanja. Prav iz njene zamisli je zrasla Skupnost družin Sončnica, ki so jo uradno ustanovili 13. junija 1999, čeprav je začela delovati že nekaj let prej. V središču vseh njenih dejavnosti, od predavanj do izletov, so še danes družina, medgeneracijsko povezovanje, vzgoja otrok, slovenstvo in krščanstvo. Mirjam Bratina Pahor je skupnosti predsedovala prvih šest let, kasneje je opravila še en mandat. Tudi kot članica odbora je bila neutrudna pobudnica najrazličnejših dejavnosti in je vselej dejavno pomagala pri njihovi izvedbi. »Njena ljubezen do družine, mladih in življenja je bila nekaj posebnega. Še ob najinem zadnjem slovesu prejšnji petek me je nagovorila in prosila, naj se še naprej ukvarjam z mladimi, naj si na vse načine prizadevam zanje ter jih spodbujam, da si ustvarijo družino. To je bilo zanjo sveto. Želela je, da bi vse, kar smo skupaj začeli pri Sončnici, živelo naprej,« se prijateljice in sodelavke spominja sedanja predsednica Sončnice Katerina Ferletic.

Mirjam Bratina Pahor ni bila dejavna le pri omenjenem društvu, temveč tudi v Mladinskem domu, kjer je bila nekaj let podpredsednica, in pri Slovenskem pastoralnem središču v Gorici. Kot katehistinja je na birmo pripravila veliko mladih. Bila je tudi ljubiteljica glasbe in petja. V mladih letih je igrala violino, v obdobjih 2003–2006 in 2006–2009 pa je bila članica upravnega odbora Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, v katerem je opravljala funkcijo podpredsednice. Dokler so ji moči dopuščale, je pela v cerkvenem zboru pri sv. Ivanu, že v osemdesetih letih pa je v Devinu skupaj z Olgo Tavčar ustanovila otroški pevski zbor Ladjica. Z njo je nato sodelovala še pri drugih projektih: v slovenščino sta prevedli dva kompleta veroučnih učbenikov za prvo in drugo stopnjo z naslovom Dragoceni zaklad, ki ju je lani izdala Goriška Mohorjeva družba.

Mirjam Bratina Pahor se je preizkusila tudi na drugih področjih. Leta 2007 je kot kandidatka Slovenske skupnosti za občinski svet nastopila na lokalnih volitvah v Gorici na listi Oljke. Svoja razmišljanja in prispevke je v zadnjih desetletjih objavljala v različnih medijih – Novem glasu, Mladiki in na Radiu Trst A –, pa tudi v rubriki Žarišče v Primorskem dnevniku.

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