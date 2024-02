Iščejo skrutinatorje za evropske volitve

Goriška občina išče skrutinatorje za evropske volitve, ki bodo na sporedu v soboto in nedeljo, 8. in 9. junija. Interesenti dobijo vse potrebne informacije na spletni strani goriške občine www.comune.gorizia.it, sicer lahko tudi pokličejo na telefonski številki 0481-383247 in 0481-383405.

Rok za vložitev prošenj zapade 10. maja; zbirajo jih na vložišču v veži mestne hiše, ki je odprta od ponedeljka do petka med 8.45 in 12. uro ter ob ponedeljkih in sredah tudi med 16. in 17. uro. Prošnjo je mogoče poslati tudi na naslov comune.gorizia@certgov.fvg.it oz. elettorale@comune.gorizia.it.