Iskali bodo direktorja in umetniškega vodjo za EPK

»Faza kandidature se je zaključila. Zdaj je treba začeti od začetka,« pravi Neda Rusjan Bric, vodja kandidature Nove Gorice z Gorico za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. To pa v prvi vrsti pomeni imenovanje skupine, ki bo v naslednjih letih vodila celoten projekt EPK. V ta namen bo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO objavilo javna razpisa za direktorja EPK, ki bo skrbel predvsem za finančni del projekta, in umetniškega vodjo oz. direktorja, ki se bo ukvarjal s programskim delom.

Razpisa naj bi bila objavljena v prvi polovici letošnjega leta, se nadeja Neda Rusjan Bric. Ob uspešno izpeljanem izboru bi to pomenilo, da bi bila čezmejna ekipa, ki bo tudi še oblikovana in se bo v nadaljnjih letih nadgrajevala, v drugi polovici leta že operativna. Kar je glede na nekatere projekte, ki za izvedbo potrebujejo daljše obdobje, ključnega pomena.»V teh dneh se nam že javlja ogromno umetnikov, skupin in društev, ki bi radi sodelovali v programu Evropske prestolnice kulture. Vseh ponudb smo zelo veseli, a v tem trenutku ta ekipa ne more sklepati nobenih zavez, saj nimamo mandata za to,« razlaga Rusjan Bričeva. Vse to bo naloga nove ekipe, ko bo imenovana. »Lahko da bomo to tudi mi, na razpis se bomo namreč prijavili,« je v imenu ožje ekipe, ki je pripravljala kandidaturo, povedala sogovornica.