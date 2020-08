»Italijani in Slovenci smo takrat jokali«

Ricardo Franco Levi je danes predsednik italijanskega združenja knjižnih založnikov, dolgo let pa je bil desna roka Romana Prodija, ko je slednji predsedoval vladi in Evropski komisiji. V intervjuju za Corriere della Sera pravi, da je bil zanj najlepši trenutek, ko je na predvečer prvega maja 2004 padla meja med Italijo in Slovenijo. Ta zgodovinski dogodek sta Levi in Prodi pričakala na veliki slavnosti na meji med Gorico in Novo Gorico. »Tisti večer je lilo kot iz škafa, najbolj pa so se mi vtisnile v spomin solze veselja Italijanov in Slovencev, ki so v živo doživljali padec goriškega zidu,« se v intervjuju spominja nekdanji Prodijev sodelavec. Meja med Italijo in Slovenijo že dolgo sicer ni spominjala na zid, a to ime se je usidralo v novinarski in politični žargon.

Levi je prepričan, da Prodija ne zanima postati predsednik republike, tudi zato, ker mu je ta funkcija že enkrat spodletela. Intervjuvanec, ki je bil svoj čas tudi senator Oljke in nato Demokratske stranke, v Italiji pogreša vladno in politično stabilnost. »Nemška kanclerka Angela Merkel to funkcijo opravlja že 15 let, Helmut Kohl je bil kancler 16 let, Konrad Adenauer pa 14 let. V Italiji pa smo v povojnem času imeli kar 66 vlad in 29 ministrskih predsednikov,« grenko poudarja Levi.