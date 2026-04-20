Italijanski del Sabotina korak bliže vključitvi v Pot miru

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) je za pripravo izvedbenega projekta za turistično, zgodovinsko in okoljsko ureditev italijanske strani Sabotina izbral goriškega arhitekta Micheleja Pellizzarija. Iz odločbe o oddaji naročila izhaja, da je skupna vrednost storitve dobrih 19.000 evrov. Naloga zadeva posege na italijanskem delu Sabotina, namenjene turistično-kulturni, pohodniški, zgodovinski in okoljski ureditvi območja.

Gre za del projekta Beyond Walk of Peace – BeWoP, ki ga EU sofinancira v okviru programa Interreg Italija–Slovenija 2021–2027. Vodilni partner je Fundacija Poti miru iz Kobarida, EZTS GO pa za svoje projektne dejavnosti razpolaga s približno 194.000 evri. Že ob objavi zbiranja ponudb je bilo napovedano, da bo moral izbrani načrtovalec izhajati iz študije izvedljivosti, ki jo je pripravil Marco Pascoli. Pascolijeva študija je po navedbah EZTS GO zasnovana širše od samega razpisanega naročila. Njena glavna naloga je predlagati na podlagi zgodovinskih, okoljskih in pravnih ocen najboljše rešitve za to, da bi italijanska stran Sabotina postala primerna ciljna točka za pohodnike, obiskovalce in ljubitelje zgodovine. Obenem naj bi omogočila vključitev tega dela Sabotina v več kot 500 kilometrov dolgo mrežo Poti miru, ki že zajema njegov slovenski del.

Direktorica EZTS GO Romina Kocina je poudarila, da se poseg umešča v širši niz projektov za krepitev čezmejne zgodovinske in kulturne dediščine, z izrazitim poudarkom na pohodništvu in kolesarskem turizmu.

Usklajeno z okoljem

Med osrednjimi usmeritvami študije in razpisne dokumentacije so obnova spomenikov, napisov in drugih obeležij prve svetovne vojne ter hladne vojne, sanacija in čiščenje kavern jarkov in drugih ostalin, ureditev vojaške ceste za pohodništvo in kolesarjenje, prilagoditev parkirišč ter postavitev enotne signalizacije, informativnih tabel in zunanje opreme. Projekt mora povezati turistično rabo z zaščito zgodovinskega spomina, posegi pa morajo biti čim manj vsiljivi in usklajeni z naravnim okoljem.

Pomemben del študije zadeva tudi omejitve, ki jih bo treba pri načrtovanju (in kasnejši izvedbi del) upoštevati. Območje je namreč lastniško zelo razdrobljeno, saj se stikajo občinske, vojaške, državne in zasebne parcele, zato bo treba opraviti natančno katastrsko preverjanje in urediti morebitne služnosti. Poleg tega je del območja državna spomeniška cona, italijanska stran Sabotina pa je deloma zaščitena tudi kot deželni biotop, zato bo moralo projektiranje upoštevati tako varstvo dediščine kot okoljske omejitve. Iz razpisne dokumentacije še izhaja, da bo moral Pellizzari izvedbeni projekt pripraviti v 75 dneh. Če bo postopek stekel po načrtih, bo EZTS GO s tem dobil operativno podlago za prvi sklop del, s katerimi želi italijanski del Sabotina tesneje povezati s Potjo miru in mu dati bolj prepoznavno vlogo v čezmejnem zgodovinskem in trajnostnem turizmu.