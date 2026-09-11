Italijansko zunanje ministrstvo po diplomatski poti nad vonjave iz Livarne

Italijansko zunanje ministrstvo je po poslanskem vprašanju senatorke Francesce Tubetti sprožilo ustrezne postopke po diplomatski poti in slovenske oblasti opozorilo na problem neprijetnih vonjav, ki jih prebivalci severnega dela Gorice že več let pripisujejo Livarni Gorica. Slovenski pristojni organi, je sporočila senatorka Bratove Italije, so tudi uvedli inšpekcijski nadzor. V Demokratski stranki pozdravljajo premik, vendar svarijo pred preuranjenimi napovedmi o »zgodovinskih« ukrepih.

Italijansko zunanje ministrstvo se je vključilo v reševanje dolgoletnih težav z neprijetnimi vonjavami, na katere opozarjajo prebivalci severnega dela Gorice. Smrad pripisujejo dejavnosti solkanske Livarne, ki stoji tik ob državni meji na slovenski strani in je v stoodstotni lasti skupine Zürn iz Münchna.

Italijanska vlada je diplomatske postopke sprožila po poslanskem vprašanju goriške senatorke Francesce Tubetti. Kot je sporočila senatorka, je Farnesina od slovenskih oblasti zahtevala informacije in jih opozorila na problematiko, nakar so te v podjetju uvedle inšpekcijski nadzor. »Upravljavca so pozvali, naj ukrepa in odpravi težavo,« je poudarila Tubetti in se vladi premierke Giorgie Meloni zahvalila za odziv na problem, ki zadeva njen domači prostor. Primer po njenih besedah spremlja tudi italijansko ministrstvo za okolje.

Uskladitev sistemov

Senatorka je napovedala še vključitev krajevnih uprav, ustanov za okoljski nadzor in prebivalcev v presojo dodatnih ukrepov za omejitev čezmejnih vplivov. Med prednostnimi nalogami vlade naj bi bila tudi uskladitev sistemov spremljanja ter izmenjava okoljskih in zdravstvenih podatkov med Italijo in Slovenijo. Tesnejše sodelovanje obeh držav bi po njenem mnenju lahko pripeljalo do skupnih rešitev.

Previdneje so se na napovedi odzvali v goriški Demokratski stranki. Pokrajinska tajnica stranke in nekdanja deželna odbornica za okolje Sara Vito je spomnila, da pristojne ustanove že več let pozivajo k ukrepanju za zagotovitev kakovosti zraka v Gorici. »Po zelo dolgem času smo izvedeli, da so bili opravljeni diplomatski koraki proti Sloveniji, vendar bi bili pri napovedovanju ‘zgodovinskih’ dogodkov previdni, dokler ne bomo videli konkretnih učinkov,« je poudarila.

Vito je opozorila, da so bili temelji čezmejnega sodelovanja postavljeni že leta 2015, ko sta deželna agencija za okolje ARPA in slovenska agencija za okolje ARSO sklenili prvi sporazum. Na njegovi podlagi je bila leta 2017 izdelana študija o kakovosti zraka na čezmejnem območju, ki jo je označila za resnično inovativno znanstveno izkušnjo.

Obenem je deželni vladi Massimiliana Fedrige očitala, da se ni odzvala na pozive goriškega dela Demokratske stranke in na svetniška vprašanja Laure Fasiolo. Po njenih besedah ni upoštevala niti predloga, naj se na vseh ravneh okrepijo mednarodni in čezmejni kanali.