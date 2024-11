Iter Goritiense je tudi uradno odprt. V soboto, 9. novembra, so slovesno predali namenu 82-kilometrov dolgo romarsko pot v treh etapah, ki povezuje Oglej s Sveto Goro. Preko šestdeset pohodnikov iz Italije in Slovenije je prehodilo drugo etapo, ki je speljana med Zagrajem in Mirenskim gradom. Pohodnike je spremljal Nace Novak, vodja projektov pri vodilnem partnerju, frančiškanskem samostanu Sveta Gora, ki je pojasnil, da so po novem na voljo tudi GPXsledi treh etap, ki jim je mogoče slediti z vsakim mobilnim telefonom.