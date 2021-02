Iz avta odvrgel 600 gramov marihuane

Policisti so v torek izvajali poostren nadzor nad prometom v Ronkah. Ustaviti so nameravali avtomobil, vendar je njegov voznik naenkrat pritisnil na plin in pobegnil. Policisti so se odpravili za njim in ga po nekaj sto metrov ujeli. Voznik je med poskusom pobega iz avtomobila odvrgel plastično vrečko, v kateri je bilo šest paketov; v vsakem je bilo po sto gramov marihuane v skupni vrednosti 6000 evrov.Policisti so 45-letnega Tržičana brez stalne zaposlitve, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi raznih kaznivih dejanj, aretirali in ga pospremili v goriški zapor. Med hišno preiskavo njegovega doma so našli še nekaj droge; zasegli so tudi nekaj tehtnic in druge opreme, ki jih je moški uporabljal za pripravo odmerkov droge. V petek so na goriškem sodišču potrdili pripor, sicer je še v teku preiskave, v okviru preverjajo, kje je moški kupil drogo in komu jo je nameraval prodajati.