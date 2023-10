Iz Londona in Dubaja na Oslavje

Dvanajst novinarjev, vinskih poznavalcev in strokovnjakov na področju turizma iz raznih italijanskih dežel, Londona in celo Dubaja bo ta konec tedna spoznavalo edinstveno enološko, kulinarično, zgodovinsko in naravno bogastvo goriškega prostora. Priložnost bo prireditev RibolliAmo, ki jo med 13. in 15. oktobrom že šestič prireja Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja (APRO).

Uvod je bila včerajšnja simbolna predaja grozda. Srečanja so se pri oranžni klopi nasproti kmetije Gravner udeležili tudi goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti, ki je združenju APRO čestital za mednarodni uspeh prireditve in oranje ledine na področju promocije, ter predstavniki društva slepih in slabovidnih UICI. Inkluzivne trgatve, ki je potekala v prejšnjih letih v vinogradih kmetij Il Carpino in Radikon, sicer tokrat niso mogli izpeljati, sodelovanju z društvom UICI pa se nikakor ne odrekajo, je poudarila Mateja Gravner. Plutovinast grozd, sad ustvarjalnosti otrok pevmskega vrtca, ki ji ga je včeraj izročil Saša Radikon, je zato zaupala novemu pokrajinskemu predsedniku društva UICI Nicoloju Finocchiaru. Le-ta se ji je zahvalil in poudaril, da bodo ročno delo hranili do prihodnjega oktobra, ko ga bodo Gravnerjevi predali kmetiji Fiegl. »Upajmo, da bodo okoliščine prihodnje leto bolj ugodne in da bo spet mogoče izpeljati inkluzivno trgatev, saj gre za pomemben projekt,« je poudaril Finocchiaro.

O letošnji prireditvi RibolliAmo je spregovoril predsednik združenja oslavskih vinarjev Martin Figelj. Izpostavil je, da s projektom že od vsega začetka ne promovirajo le vina, temveč goriški prostor in njegovo raznoliko ponudbo v celoti. »Letos smo stopili tudi na pot sodelovanja z EZTS GO. V treh dneh želimo gostom čim več povedati o projektu GO! 2025 ter jim omogočiti, da spoznajo naše kraje,« je povedal Figelj in izpostavil, da bodo poleg izletov, degustacij, obiskov in drugih dogodkov za goste priredili tudi kulturno-rekreacijski sprehod za javnost. V soboto, 14. oktobra, bo sprehod med oranžnimi panoramskimi klopmi, ki so jih postavili člani APRO, vodil pisatelj Luigi Nacci. Udeleženci bodo ob 15. uri startali izpred kostnice na Oslavju, za zaključek jim bodo pri obelisku ponudili aperitiv z oslavskimi vini. Za pozdrav in kulinarična presenečenja bo poskrbel chef Stefano Callegaro, zmagovalec 4. edicije televizijskega šova Masterchef. Število mest je omejeno, zato zainteresirane pozivajo, naj se čim prej prijavijo na naslovu visit@ribolladioslavia.it. Združenje APRO sestavljajo ob omenjenih še kmetije Dario Princic, La Castellada in Primosic.