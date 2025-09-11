Iz Prešernove nagrade je nastal džezovski festival

Od danes do sobote, 13. septembra, bo v Medani potekal festival Brda Contemporary Music Festival. Ob glasbeni delavnici Ute Wassermann (glas in elektronika) se bodo zvrstili razstava, performans, pesniško-glasbeni popoldan in 12 koncertov. V začetku je bila nagrada iz Prešernovega sklada, podeljena Zlatku Kaučiču. Tako bi pisalo v genezi Brda Contemporary Music Festivala, če bi na novogoriškem obstajala kaka tovrstna glasbena biblija.

Kako se je začelo

Zgodilo se je leta 2011. Mednarodno znani bobnar in tolkalist se je bil že skoraj dve desetletji prej vrnil v domače kraje, potem ko si je v tujini nabral izkušenj na pretek in igral z domala vsemi najboljšimi džezisti na svetu. V Brdih se je pridružil prijateljem in igral bobne v strelišču na Dobrovem. Policisti in cariniki so tam vadili streljanje z zračno puško, Kaučič in prijatelji pa džez.

Tam je bil neke vrste klub. Z glasbo, džez koncerti, filmi, plesi in instalacijami je strelišče postalo nekakšen kulturni center, ker drugega v goriških Brdih takrat ni bilo. Potem je prišla nagrada iz Prešernovega sklada. »Ko je župan Mužič izvedel, da sem dobil nagrado, me je poklical in mi rekel: ”Tu imaš pet jurjev za tvoje delo”. Bilo je iz dobrosrčnosti, brez kakih papirjev,« se je pred dnevi spominjal Zlatko Kaučič.