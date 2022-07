Iz raznih italijanskih mest prihaja 45 gasilcev (video)

Poveljnik goriškega pokrajinskega poveljstva Alessandro Giuseppe Granata nam je okoli 17.30 pojasnil, da prihaja na pomoč 45 gasilcev iz raznih krajev po Italiji. »Na poti so ekipe, ki so specializirane za boj proti gozdnim požarom. Prihajajo iz Belluna, Trevisa, Emilije - Romanje, Pordenona, ena tudi iz Trsta; nekateri so že pri nas, drugi so na poti in bodo pri nas v roku ene, dveh ur. K nam se peljejo s približno petnajstimi vozili,« nam je povedal Granata in pojasnil, da pri gašenju trenutno sodelujejo tudi trije helikopterji in kanader.