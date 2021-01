Iz zmagovite risbe bo nastal kostum

V društvu Karnival so si še med lanskim letom zamislili likovni natečaj, ki bi predstavljal uvod v pustno sezono. Poimenovali so ga Oblecimo Karnival, saj so se odločili, da bodo na podlagi najlepše risbe sešili pravi pustni kostum. Natečaj je bil namenjen vsem, ki jim je pust pri srcu, tako otrokom kot odraslim. Organizatorji natečaja so udeležence pozvali, naj v svoje risbe vključijo očala, nos in brke, ki so prisotni na društvenem logotipu.

V prejšnjih tednih je tričlanska žirija ocenila skupno 47 risb, ki so prispele na društveni sedež. Med drugim so se natečaja udeležili nekateri razredi osnovne šole Frana Milčinskega s Katinare in osnovne šole z Vrha. Žirijo so sestavljale sovodenjska likovna umetnica Janina Cotič, akademska slikarka Katerina Kalc in šivilja Klavdija Uršič, ki so zmagovalca proglasile sedemletnega Lorisa Visintina. Na podlagi njegove risbe bodo sešili Karnivalov kostum, sicer bodo zmagovalca nagradili v ponedeljek, 15. februarja, na sedežu društva v Gabrjah. Vse prejete risbe so objavili na svoji spletni strani.