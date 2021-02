Iz zverižene pločevine so ga rešili gasilci

Izgubil je nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste. Avtomobil je ostal ujet sredi grmičevja, on pa v zveriženi pločevini, iz katere so ga rešili goriški gasilci.

V Občini Vileš se je ponoči zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodoval moški. Voznik je okrog 1.20 v kraju Maranuz, nedaleč od nakupovalnega centra Tiare shopping, v še nepojasnjenih okoliščinah zapeljal s ceste in pristal sredi grmičevja. Sam ni mogel iz vozila; na pomoč so mu priskočili goriški gasilci, ki so z električnimi škarjami prerezali pločevino in ga nato zaupali osebju reševalne službe 118. Na prizorišču nesreče so bili tudi karabinjerji.