Lokalni policisti med usposabljanjem ugotovili 28 kršitev in naložili za 9000 evrov kazni

V Tržiču je v prejšnjih dneh potekal tečaj, med katerim so se lokalni policisti iz raznih občin usposabljali za izvajanje poostrenih nadzorov nad tovornim prometom. Tečaj je organizirala Dežela Furlanija - Julijska krajina, vodili pa so ga tržiški lokalni policisti. V okviru tečaja so najprej izpeljali nekaj predavanj, zatem so nabrano znanje preizkusili v praksi.

Osemnajst lokalnih policistov iz raznih občin se je v družbi kolegov iz Tržiča odpravilo na najbolj obremenjene prometnice v tržiški občni, kjer so izvedli niz preverjanj. Skupno so obravnavali 35 tovornjakov, med katerimi jih je bilo 29 iz tujine. Skupno so ugotovili 28 kršitev prometnega zakonika. V nekaterih primerih je bil tovor neustrezno naložen, saj niso bili upoštevani vsi varnostni predpisi, v drugih so bile ugotovljene kršitve urnikov dela in počitka oz. delovanja tahografov. Naložene globe so skupno vredne 9000 evrov. Najvišja globa, vredna kar 5000 evrov, je zadevala kršitev pravila, na podlagi katerega morajo tuji avtoprevozniki zapustiti Italijo, preden lahko poskrbijo za prevoz na njenem državnem ozemlju. Poleg globe je šoferja doletela še trimesečna zaplemba tovornjaka.