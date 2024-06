Kako ureditev Starega pristanišča vidijo občani

Urbana regeneracija Starega pristanišča je počasna in brez vizije. Tega mnenje so predstavniki gibanja Zdaj Trst, ki so v preteklih dneh lansirali anketo, v kateri občane in občanke sprašujejo, če so seznanjeni z načrti Občine Trst na tem koncu mesta in kako si oni predstavljajo prenovo okrog 60 hektarjev velike površine. Podrobnosti nove akcije sta vodja svetniške skupine gibanja Zdaj Trst v mestnem svetu Riccardo Laterza in koordinatorka gospodarske skupščine tega gibanja Leyla Vesnic predstavila včeraj ob vhodu v Staro pristanišče.

Kot je spomnil Laterza, so mestne oblasti marca lani na enem od občinskih svetov sporočile, da imajo za skladišča v Starem pristanišču potencialnega kupca. Ob tisti priložnosti so napovedali, da bodo do konca leta zaključili posel. »Ko od tega ni bilo nič, so rekli, da bodo investitorja našli do konca junija letos. Za nami je že junij, o kupcu pa ne duha ne sluha. Razen Monumentalne avenije in linearega parka ter Pomorskega muzeja, ki jih trenutno gradijo, nihče ne ve, kakšne namere imajo mestne oblasti v Starem pristanišču. Zato smo si zamislili akcijo, s katero želimo spodbuditi lokalne deležnike in javnost k sodelovanju pri urejanju javnega prostora, vzbuditi zavest o možnosti soodločanja, pridobiti predloge za urejanje prostora in spodbujati aktivno državljanstvo,« je dejal Laterza, ki je prepričan, da bi z urbano regeneracijo Starega pristanišča lahko rešili številne probleme, s katerimi se sooča Trst. Začenši z reševanjem stanovanjskem problematike. Za Laterzo Trst ne potrebuje novih stanovanj z visokimi najemninami, saj ima teh v centru mesta že dovolj.