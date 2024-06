Na goriški občini izbrali načrt za prenovo javne razsvetljave

Javno razsvetljavo v goriški občini bo prenovila in posodobila družba Hera Luce. Pristojna občinska komisija je pred dnevi izbrala njen načrt, sicer župan Rodolo Ziberna opozarja, da bo odločitev res dokončna v roku nekaj dni.

»Počakati moramo še nekaj dni, saj ima podjetje Enel X možnost, da uveljavi svojo predkupno pravico in lahko zato posreduje občini enako ponudbo, kakršno je pripravila družba Hera Luce. Na občini smo kakorkoli že pred petimi leti sprejeli odločitev, da opremimo z LEDžarnicami približno 7000 svetil na občinskem ozemlju,« pravi Rodolo Ziberna in pojasnjuje, da si z zamenjavo žarnic prizadevajo za znižanje stroškov in porabe električne energije, hkrati si želijo tudi, da bi bilo mesto boljše osvetljeno, saj je ponekod danes preveč teme.

Župan ugotavlja, da je treba boljše razsvetliti zlasti razne prehode za pešce, ki bi bili tako varnejši, in razna poslopja in arhitekturne znamenitosti, ki bi tako bile lepše.

Vloženih enajst prizivov

»Na žalost se je izkazala odločitev o zamenjavi starih žarnic z energetsko varčnejšimi za pravi križev pot, saj je bilo na sodišče vloženih kar enajst prizivov, tako da se še ni začelo uresničevanje naše zamisli izpred petih let,« poudarja župan, ki zaenkrat še ne more napovedati, kdaj se bodo dela začela, saj ima podjetje Enel X še nekaj dni časa, da vloži svojo ponudbo.

Iz družbe Hera Luce po drugi strani poudarjajo, da njihov projekt Smart City Land predvideva najsodobnejše varnostne standarde, hkrati je zelo inovativen in z okoljskega vidika trajen. Po njihovih besedah projekt upošteva smernice iz agende Organizacije združenih narodov 2030, ki zadevajo energetsko varčnost. Družba Hera Luce v okviru načrta za posodobitev goriške javne razsvetljave načrtuje zamenjavo oz. namestitev sedemdesetih kilometrov električnih kablov, ki bodo zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo z električno energijo. Projekt predvideva tudi osvetlitev raznih prehodov za pešce, sistem za videonadzor in nekaj polnilnic za električne avtomobile, ki jih je v Gorici zaenkrat še precej malo.

Družba Hera Luce sicer spada v koncern Hera, ki skrbi za javno razsvetljavo preko 200 občin iz enajstih dežel po Italiji, kar skupno znaša preko 550.000 svetil.