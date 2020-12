Izbrali podjetje, ki bo gradilo novo sovodenjsko šolo

Sovodenjska občinska uprava je izbrala podjetje, ki bo zgradilo nov sedež osnovne šole Petra Butkoviča Domna. Med enajstimi kandidati, ki so se prijavili na razpis, je najboljšo ponudbo vložila firma Electrix iz Červinjana. Imenovanje sicer še ni dokončno, saj imajo ostala podjetja približno en mesec časa, da se zoper odločitev pristojne tehnične komisije pritožijo. Če se to ne bo zgodilo, bosta februarja sledila podpis pogodbe in predaja gradbišča, nakar naj bi marca zabrneli stroji.

Podjetje bo imelo od podpisa pogodbe 239 dni (približno osem mesecev) časa, da zgradi novo šolsko stavbo. Občina jo bo nato opremila; če ne bo nepričakovanih zapletov, se bodo učenci lahko vselili v nove prostore januarja ali najkasneje septembra 2022.Za novo osnovno šolo ima sovodenjska uprava na voljo 1.877.126 evrov finančnega prispevka, ki ga je zagotovila Dežela FJK. Osnovna vrednost naročila je bila 1.755.320 evrov. Novo šolsko stavbo, ki bo ustrezala najsodobnejšim protipotresnim in energetskim standardom, bodo postavili na zemljišču med Štradalto, Ulico Vilka Fajta in avtocesto; v bližini, točneje na zemljišču za sovodenjskim Kulturnim domom Jožefa Češčuta, bodo v prihodnjih letih zgradili tudi nov otroški vrtec.

»Za gradnjo nove šole smo se odločili, ker sedanja stavba ne odgovarja novim protipotresnim predpisom. Prilagoditev obstoječega poslopja, ki je bilo zgrajeno v 70. letih prejšnjega stoletja, bi bila draga in kompleksna, zato smo se odločili za novogradnjo na zemljišču, ki je že bilo v občinski lasti in kjer je dovolj prostora tudi za vrtec. Tako bomo v bližini parka, telovadnice in kulturnega doma dobili šolsko središče, ki bo privlačno in sodobno zasnovano,« pravi pristojna za gradbena dela v občinski upravi, Alenka Florenin. Kakšna usoda pa čaka sedanja sedeža šole in vrtca v Sovodnjah? »Za obe stavbi imamo več idej, o vseh pa bo treba še razpravljati v odboru, občinskem svetu in z občani,« odgovarja Alenka Florenin.