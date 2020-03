Izgubili 8 tisoč gledalcev, dogodke bodo preložili

»V normalnih razmerah bi v tem tednu v Kinemaxih prodali med 7 in 8 tisoč vstopnic,« ocenjuje Giuseppe Longo, direktor družbe Transmedia, ki upravlja goriški in tržaški multikino. Kot vse ostale kulturne ustanove so bile zaradi ukrepov proti koronavirusu ves prejšnji teden zaprte tudi kinodvorane. Filme, ki bi morali biti prvič na ogled, bodo preložili, datumov pa še niso določili. »Veseli nas, da bo film Volevo nascondermi, s katerim je igralec Elio Germano v Berlinu zmagal srebrnega medveda, že od 4. marca na ogled v vseh odprtih kinodvoranah ... torej tudi v Kinemaxu. Za ostale odmevne filme, ki so bili napovedani za prejšnji teden – npr. Verdonejev Si vive una volta sola in ameriško dramo Dopo il matrimonio – pa bo treba še počakati,« dodaja Longo.

Med ustanovami, ki so prejšnji teden mirovale, so bila gledališča. V Verdijevem gledališču je odpadla predstava Le allegre comari di Windsor in koncert pianista Ivana Bessonovega (oba bosta na sporedu maja), v Kulturnem domu pa uvodni dogodek festivala Komigo - Radio Poper Borisa Kobala in Borisa Devetaka. Odpadla sta tudi pustno rajanje in odprtje razstave. Tudi v Kulturnem centru Lojze Bratuž so morali prejšnji teden odpovedati dva dogodka: podelitev priznanja Kazimir Humar in koncert združenja Lipizer. »Počakali bomo, da se zadeve nekoliko umirijo, potem pa bomo izpeljali oba večera,« pravi predsednica Franka Žgavec.