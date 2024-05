»Izgubljen« prapor goriškega Sokola se je pred 40 leti vrnil domov

Na današnji dan pred 40 leti, 25. maja 1984, je Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) v telovadnici Kulturnega doma v Gorici pripravilo občuteno telovadno akademijo v čast vrnitve in ponovnega razvitja prapora goriškega Sokola. Do tedaj je ta pravcata svetinja goriških Slovencev veljala za izgubljeno. Nekaj mesecev prej pa se je iz Ilirske Bistrice javil lani decembra preminuli Vojko Čeligoj, upokojeni učitelj, planinec, filatelist, numizmatik, kronist in publicist, raziskovalec lokalne zgodovine. Opozoril je, da se prapor nahaja pri telovadnem društvu Partizan Narodni dom v Ljubljani. S tem društvom je ZSŠDI takoj stopilo v stik. Po daljšem pogajanju za predajo se je dragocen simbol goriškega organiziranega športa vrnil v Gorico.

