Izkoriščajo priložnosti dvojezičnega prostora

Dvojezičnost je bogastvo, ki ga je treba gojiti tudi v višješolskih letih. V to so prepričani v višješolskem središču v Gorici, kjer so včeraj na stežaj odprli šolska vrata učencem tretjih razredov prvostopenjskih srednjih šol.

Letošnji dan odprtih vrat, ki je potekal istočasno tako na tehniških smereh kot na licejih, so si profesorji in dijaki zamislili v obliki sejma, med katerim so predstavili celostno podobo »goriške« ponudbe in dokazali povezanost med obema poloma. Obiskovalci so se tako lahko prosto sprehajali po šolskih hodnikih, kjer so jih v razredih pričakale predstavitve učnih vsebin, ki so jih pripravili dijaki s pomočjo profesorjev. Slednji so bili na razpolago, da bi ponudili dodatne informacije in odgovorili na morebitna vprašanja.

Dejavnosti za vse okuse

Dijaki klasičnega liceja Primoža Trubarja so obrazložili, zakaj je zanimivo in aktualno učenje antičnih jezikov; pod geslom Humanizem naš čas so obiskovalci spoznali značilnosti humanističnega liceja Simona Gregorčiča, prav tako so znanstvene predmete in informatiko predstavili dijaki znanstvenega liceja.

Na ogled so bile tudi dejavnosti, ki jih šole prirejajo v sklopu delavnic, ki so jih lani uvedli, zato da bi dijaki nadoknadili ure pouka prostih sobot: take so recimo delavnice novinarstva in ustvarjanja šolskih glasil, delavnica fotografije ali zgodovinski krožek.

Nekateri dijaki, ki se med šolskim letom aktivno ukvarjajo s športom, so učencem in staršem obrazložili, kako usklajujejo šolo in športne dejavnosti in dokazali, da je mogoče biti v obeh zelo uspešni. Tehniški zavod za informatiko in telekomunikacije JurijaVege ter smer za upravo, finance in marketing zavoda Žige Zoisa gradijo profile, ki lahko praktično pripomorejo k rasti skupnosti iz tehnološkega, pravnega in ekonomskega vidika, turistična smer tudi za zagotavljanje novih razvojnih priložnosti naših krajev na področju turizma. Dijaki so zato predstavili, katere so dejavnosti, ki jih ob šolanju približujejo svetu dela. Na smeri za upravo finance in marketing se dijaki udeležujejo delovne prakse, spoznavajo delovanje borze in se preizkušajo pri sestavi podjetniške ideje. V laboratoriju informatike so dijaki zavoda Vega pokazali, kaj pomeni programiranje in kaj vse se lahko s tem ustvari, prav tako so si obiskovalci lahko ogledali manjše preizkuse v laboratoriju fizike. Dijakinje turistične smeri so učence vključile v jezikovno igro iz ruščine; mladi obiskovalci so tudi spoznali, katere možnosti ima posameznik, ki zaključi šolanje na turistični smeri: lahko postane vodič, prevajalec, lahko nadaljuje s študijem ali pa se odloči, da se po šolanju zaposli.

»Naš cilj je ta, da ponudimo splošen vpogled v to, kar naše šole nudijo. Ponudba je bogata in vsak dijak naj začuti, kaj bi zanj bilo najbolj primerno. Oba ravnatelja sva mnenja, da ponudbo povezujeva in bogativa obojestransko z delavnicami in skupnimi dejavnosti. Naš cilj je namreč, da si dijaki pridobijo dovolj znanja in kompetenc, da bodo imeli vse možnosti v prihodnosti,« je za Primorski dnevnik povedala ravnateljica licejskih smeri Sonja Klanjšček, ki poudarja, da jim je pri srcu tudi to, da se dijaki zavejo privilegija, da živijo v dvojezičnem okolju, saj »več jezikov in kultur poznaš, več domov imaš«.

Da je moč goriškega šolskega centra prav v slogi in povezovanju, trdi tudi ravnatelj tehniških smeri Primož Strani. Široka paleta skupnih dejavnosti omogoča, da dijaki razvijajo različne kompetence in usvajajo znanja, ki služijo ne samo za osebni uspeh posameznika, ampak tudi za rast širše skupnosti.

»Na ta način združujemo specifična znanja, ki jih nudi vsaka smer, z drugimi kompetencami, ki pomagajo zgraditi osebnost, ki se suvereno premika po prostoru, kakršen je naš. Tu ni dovolj, da poznaš jezik, ampak tudi kulturo in strukturo skupnosti. Mislim, da imamo pri tem ogromno prednost,« meni Strani in dodaja, da to začenjajo prepoznavati tudi starši. Ali je dan odprtih vrat prepričal bodoče dijake, bo pokazalo število vpisov, na hodnikih pa je že bilo opaziti tudi nekaj italijansko govorečih staršev in družin tako iz Benečije kot iz Slovenije.