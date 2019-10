Izsledili nasilneža,

Novogoriška policija je izsledila moškega, ki je v ponedeljek popoldne tako močno udaril enega od kupcev pred Qlandio, da je ta padel v nezavest. Nasilnež je 33-letni moški iz okolice Kanala ob Soči.Kot smo že poročali, se je v ponedeljek na vhodu v nakupovalni center v družbi mlajše ženske približal 46-letnemu moškemu, ki je z nakupovalnim vozičkom odhajal na parkirišče, in ga močno udaril po glavi. Žrtev je od sile udarca padla po vozišču in izgubila zavest. Po podatkih policije je moški, ki je doma iz okolice Nove Gorice, utrpel pretres možganov in odprto rano na čelu. Reševalci so ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Policija bo zoper storilca vložila kazensko ovadbo zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe.Na novogoriški policiji so nam včeraj še pojasnili, da ta primer ni povezan s tistim, ki se je zgodil v torek nekaj minut po polnoči pred novogoriško knjižnico. Tedaj jo je na podoben način, a z lažjimi posledicami, skupil 18-letnik iz Sovodenj. Tudi njega je fizično napadel mlajši moški in ga lažje poškodoval po glavi. Policisti so napadalca kmalu izsledili, gre za 30-letnika iz okolice Nove Gorice.