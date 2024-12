Izsledili šest vinjenih voznikov

Prometni policisti so v noči s petka na soboto, med katero so stopila v veljavo določila novega prometnega zakonika, izvedli niz poostrenih nadzorov v sodelovanju z goriškimi lokalnimi policisti. S pomočjo dveh mobilnih policijskih postaj so poostrene nadzore izvedli na šestih prometnicah, ki vodijo v Gorico. Skupno so legitimirali 133 oseb in naposled oglobili šest voznikov, ki so pregloboko pogledali v kozarec. Dva izmed njih sta napihala tako visoko količino alkohola, da ju čaka kazenski postopek, sicer so vsem šestim odvzeli vozniško dovoljenje. Policisti so poleg tega preverili, ali je osem voznikov vozilo pod vplivom drog. Med poostrenimi nadzori so obravnavali še druge tri kršitve prometnega zakonika.