Izstopajo bogati mašni plašči in burbonski kelih

Novogoriška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Goriški muzej pripravljata predlog za razglasitev Frančiškanskega samostana Kostanjevica za spomenik državnega pomena, ki bi ga radi pridobili do leta 2025. V tej luči pripravljajo temeljit popis arhitekturnega kompleksa in predmetov premične dediščine, tiste predmete, ki v doslej opravljenem delu najbolj izstopajo zaradi namena uporabe, simbolike, umetniške in estetske vrednosti, pa so se odločili predstaviti na razstavi z naslovom Sakralni predmeti na Kostanjevici. Ta je za javnost odprta le teden dni, ogledati pa si jo je mogoče še danes, ob 10. in 17. uri, ter v nedeljo, ob 11. in 17. uri.

Razstava je razdeljena na ambientalno postavitev liturgičnega prostora z oltarno mizo, posodjem in oblačili ter galerijski del s predmeti, razporejenimi po dvorani in v vitrinah. Ti odpirajo pogled v vsakdanje življenje kostanjeviške skupnosti, njeno spreminjanje skozi čas, vpletenost v zgodovinske dogodke goriškega ozemlja in celotne Evrope. Na likovnih delih se pojavljajo karmeličanski motivi, ki opozarjajo na 125-letno prisotnost teh redovnikov na Kostanjevici. Še bolj številčna je frančiškanska simbolika, prizori in predmeti, povezani z ustanoviteljem reda sv. Frančiškom. Med temu izstopa relikviarij tega svetnika v obliki monštrance. Med liturgičnim posodjem je treba omeniti bogato okrašen burbonski kelih s pripadajočo pateno, na katerem je vgraviran napis, iz katerega razberemo, da ga je samostanu podaril vojvoda Pierre Louis Jean Casimir de Blacas. Vojvoda, ki je leto pred smrtjo postal princ, je odšel v izgnanstvo z zadnjim francoskim kraljem Karlom X. Burbonskim, oba sta danes pokopana v kostanjeviški grobnici. Člani kraljeve družine so darovali tudi dragocene mašne plašče iz črnega žameta z bogatimi ornamenti, ki so jih duhovniki uporabljali, ko so darovali maše za pokojnega kralja in njegove sorodnike.