Janez Nepomuk čaka na zaščito in obnovo

Na izteku Semeniške ulice, v križišču z Brassovo ulico, pod katero teče potok Koren, že skoraj tristo let stoji kip Janeza Nepomuka, zaščitnika mostov. Znamenje je precej neopazno, ker ga zakriva neurejena okolica, sam kip iz peščenjaka pa vse bolj prekriva sivkasto-črna patina, opazno je razpadanje. Obeležje kar kliče po obnovitvenem posegu in ureditvi okolice.

Poleg kipa duhovnika, ki je menda umrl nasilne smrti v Vltavi, je posebej zanimiva kamnita plošča v temelju obeležja, vgrajena v začetku 19. stoletja. Zanimiva predvsem zaradi vrste kamnine, saj je pravcata zbirka okamenelih školjk in drugih morskih živali. Spodbuda več in priložnost, ki bi jo v sklopu raznoraznih pobud in načrtov ob Evropski prestolnice kulture 2025 veljalo izkoristiti s priložnostno raziskavo in ugotoviti, odkod je pravzaprav tisti geološko zanimiv kamen.

Pa tudi priložnost, da se prepreči morebitna zamera med enakimi svetci, saj je (bolj ali manj) znano, da stoji kip Janeza Nepomuka tudi pred pevmskim mostom, na desnem bregu. Pravzaprav stoji v nekakšnem ravnotežju, pritrjen na zidku nad strugo. Stanje na prvi pogled ni nič boljše od spomenika v samem mestnem središču. Morda bi se iz kupa denarja, namenjenega za uresničevanje projekta GO! 2025, le dalo izbrskati nekaj drobiža tudi za obnovo dveh obeležij, ki sta vsekakor dragocen del kulturne dediščine.