Janežičeva nagrada Franci Padovan

Krščanska kulturna zveza je imela v ponedeljek svoj redni občni zbor v Tischlerjevi dvorani v Celovcu. Ob tej priložnosti so zaslužnim kulturnim delavkam in delavcem tudi podelili Janežičeva priznanja. Med nagrajence je odbor Krščanske kulturne zveze letos uvrstil tudi Franco Padovan. Priznanje so ji izročili za njeno dolgoletno predsedovanje Zvezi slovenske katoliške prosvete v Gorici, delo v vlogi županje Števerjana, zasluge za živ stik do koroških Slovencev in za kulturno izmenjavo med Koroško in Goriško. Priznanje sta ji v ponedeljek izročila predsednik in tajnik Krščanske kulturne zveze, Janko Krištof in Martin Kuchling.