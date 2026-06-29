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Zaradi del na tirih vozni redi vlakov spremenjeni

Regionalni železniški promet družbe Trenitalia v torek, 30. junija, in v sredo, 1. julija

Spletno uredništvo |
Trst |
29. jun. 2026 | 9:55
    Zaradi del na tirih vozni redi vlakov spremenjeni
    Tržaška železniška postaja (ARHIV)
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Zaradi vzdrževalnih del na tirih glavne železniške postaje bo regionalni železniški promet družbe Trenitalia v torek, 30. junija, in sredo, 1. julija, potekal po spremenjenem voznem redu.

Potnike čakajo prilagoditve voznih redov, odpovedi posameznih vlakov ter nadomestni avtobusni prevozi na določenih relacijah. Spremembe bodo vplivale na naslednje vlake: 1825 Trst - Opčine, 3414 Trst - Benetke, 3433 in 3435 Benetke - Trst, 16609 Trbiž - Videm - Trst, 17321 in 12039 Portogruaro - Trst, 23040 Trst - Portogruaro, 16764, 3600 in 3872 Benetke - Videm - Trst ter 3400 in 3556 Trst - Videm - Benetke.

Pri družbi Trenitalia opozarjajo, da se lahko vozni redi nadomestnih avtobusov spreminja glede na razmere v cestnem prometu, zato so možni tudi daljši potovalni časi. Na avtobusih prevoz koles ni dovoljen, prav tako ni dovoljen prevoz večjih živali, izjema so psi vodniki.

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