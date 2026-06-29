Zelena luč za novo železniško postajo pri Škednju

Maja se je predsednik pristaniške uprave Marco Consalvo veselil novice o sprostitvi sredstev za ureditev nove železniške postaje pri Škednju. Napovedi so od petka črno na belem končno zapečatene z ministrskim odlokom, ki potrjuje sprostitev 180 milijonov evrov in dodatnih 19 (zaradi povečanja stroškov gradbišča v štirih letih) iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Nov korak odpira pot razpisu za izgradnjo nove tovorne postaje z desetimi tirnicami dolgimi 750 metrov, avtocestnega priključka in sanacijo onesnaženih zemljišč pri Škednju, za ureditev novih poslopij za pristaniške in logistične dejavnosti ter novega mestnega parka za javnost.

Zeleno luč je s podpisom odloka prižgal minister za gospodarski razvoj Giancarlo Giorgetti. Železniška postaja pri Škednju je namreč ena od pomembnejših infrastrukturnih naložb, ki jih predvideva pristaniški prostorski načrt. »Danes se za tržaško pristanišče začenja nova faza. Železnica predstavlja življenjsko žilo pristanišča, ključno naložbo, ki bo podprla njegovo rast in utrdila njegovo konkurenčnost v prihodnjih desetletjih,« je potrdil Consalvo. Razpis bo v Uradnem listu Evropske unije objavljen 30. junija.