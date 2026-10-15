Sporočilu miru iz Assisija mladi ponesli na čezmejni goriški trg

Pohod Koraki miru brez meja je v sredo povezal okrog osemsto dijakov in učencev raznih goriških in novogoriških šol. Osrednji dogodek je bil sprejem svetilke miru iz Assisija na Trgu sv. Frančiška v Gorici, od koder so jo nato ponesli do Trga Evrope / Transalpina. Mladi so poudarili pomen miru in spoštovanja človekovih pravic ter pozvali k prihodnosti brez konfliktov. Pohoda so se udeležili tudi učenci tretjih razredov nižje srednje šole Ivana Trinka in dijaki tretjega, četrtega in petega razreda humanističnega liceja Simona Gregorčiča.

Pohod je potekal ob osemstoletnici smrti sv. Frančiška Asiškega in 80. obletnici referenduma, na katerem so se italijanski volivci in volivke izrekli za republiko. Goriško etapo pohoda, ki bo povezal celo Italijo, je organizirala Večstopenjska šola Ascoli v okviru državljanske vzgoje oz. projekta za spodbujanje aktivnega sodelovanja, večjezičnosti in medkulturnega dialoga.