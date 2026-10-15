Vrača se knjižni sejem Besede med prostori

Sejem knjig, 19 založnikov iz FJK, Slovenije in grškega sveta, srečanja z avtorji ter okrogle mize in pogovori. Od jutri (petka) do nedelje bo v dvorani Xenia na tržaškem mestnem nabrežju na vrsti tretji sejem čezmejnega in sredozemskega založništva Parole tra i luoghi (Besede med prostori), s katerim gradijo mostove med različnimi literarnimi realnostmi. Sejem prireja tržaška založba Vita Activa Nuova v sodelovanju z grško-pravoslavno skup nostjo v Trstu in s podporo projekta Lions International - New Voices, kluba Lions Trieste Host, društva Società Italiana delle Letterate ter društva Ciprčanov v Italiji NIMA.

V ospredju letošnje izdaje sta večjezičnost in prevajanje, ki ostaja - tako so prepričane organizatorke iz založbe Vita Activa Nuova - tudi v dobi umetne inteligence umetnost. Sejem, na katerem razstavljajo tudi Založništvo tržaškega tista (ZTT), Mladika in ZRC SAZU, odpira tudi prostor za razmislek o jeziku kot kulturni dediščini, pomembnem delu identitete in priložnosti za srečevanje različnih skupnosti. Med novostmi je poseben sklop, posvečen otroški književnosti in manj razširjenim jezikom.

Sejem bo odprt jutri, v soboto in nedeljo od 10. do 20. ure. Program dogodkov so v ponedeljek v Novinarskem krožku predstavile predsednica založbe Vita Activa Nuova Gabriella Taddeo, urednica pri isti založbi in umetniška vodja sejma Gabriella Musetti, predsednica italijanske sekcije mednarodne organizacije Ibby Elisabetta Lippolis ter urednica ZTT in predsednica založnikov v FJK Martina Kafol. »Za našo založbo je prisotnost na sejmu izjemno pomembna, saj se zavedamo, da smo del kulturno in jezikovno izjemno bogatega območja,« je povedala Kafol.

Uradno odprtje sejma, ki bo postregel s 25 dogodki, bo jutri ob 11.30. Vsak razstavljavec bo predstavil eno delo, poleg predstavitev pa bodo potekali tematskimi forumi in okrogle mize. Protagonistke sejma bodo male in neodvisne založniške hiše, ki delujejo na obmejnih območjih. Poudarek bo na vlogi žensk, ki so pomembno vplivale na razvoj prevajalstva. Pozornost bodo namenili tudi manjšinskim jezikom in narečjem. V soboto ob 15.50 bo Martina Kafol predstavila prevajalsko delavnico SateLIT ter nov prevod Tragedije na oceanu Srečka Kosovela izpod peresa Darie Betocchi. Spregovorili bosta tudi Martina Ožbot Currie z Univerze v Ljubljani in Gabriella Musetti. V nedeljo ob 15.50 bo srečanje o jezikovnih posebnostih Nadiške doline, zgornje Terske doline, Kanalske doline in Rezije ter o uvrstitvi knjige Ta hćï, ki jë tëla rožico - Dekle, ki je hotela rožico v zbirko izjemnih knjig za mlade bralce IBBY UNESCO. Nastopila bo Elisabetta Lippolis. Nato bodo besedo prevzeli Marina Cernetig, pesnica in kulturna delavka iz Benečije, Luisa Cher, predsednica Centra za kulturne raziskave v Bardu, Rudi Bartaloth, podpredsednik Kulturnega centra Planika iz Ukve ter Luigia Negro iz Muzeja rezijanskih ljudi iz Solbice. Vodila bo Martina Kafol. Celoten program dogodkov je objavljen na tej povezavi.