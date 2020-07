Jezike ima raje kot pravo

Letošnja »koronamatura«, za katero se skoraj do zadnjega ni vedelo, kako bo sploh potekala, je kljub vsej negotovosti in težavam nekaterim dijakom prinesla veliko zadoščenje. Med temi je tudi Giorgia Trevisan iz Ronk, maturantka na turistični smeri tehniškega zavoda Žige Zoisa v Gorici, ki se je pred maturitetno komisijo zelo dobro izkazala in šolanje zaključila z najvišjo oceno.

19-letna Giorgia prihaja iz italijanske družine, zato je med šolanjem v slovenskem jeziku morala premostiti marsikatero težavo, na koncu pa je bil njen trud poplačan. V pogovoru za Primorski dnevnik je prejšnje dni dejala, da je na najvišjo oceno ciljala, čeprav je sploh ni pričakovala: ob objavi rezultatov je bila prijetno presenečena.

Ustna preizkušnja zanjo ni bila najbolj lahka, saj jo je doživljala zelo živčno: »Pred začetkom ustnega izpita sem bila zelo napeta in raztresena, nisem se mogla zbrati, saj sem profesorje spet videla v živo po dolgem času. Člani komisije pa so me kmalu spravili v dobro voljo, tako da sem se umirila in zbrano začela,« opisuje Giorgia.

Letošnji maturitetni izpit je vključeval predstavitev uvodne teme iz predmetov, ki so značilni za vsako študijsko smer: Giorgia Trevisan je kolokvij začela s predstavitvijo turističnega paketa za skupino mladih.