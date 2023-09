Jeziki ji bodo gotovo prav prišli

Beatrice Falzari je edina dijakinja humanističnega liceja Simona Gregorčiča v Gorici, ki je petletno šolanje letos zaključila z najvišjo oceno. 18-letno dekle iz Gorice v prostem času igra odbojko pri športnem združenju Soča v Sovodnjah, poleg tega zelo rada bere. Beatrice se je odločila, da se bo na svoji nadaljnji študijski poti posvečala jezikom na Univerzi v Trstu, kjer se je pravkar preizkusila na vstopnem izpitu. »Čeprav nimam še jasnih idej, so jeziki vedno uporabni, zato bom poskusila na tej smeri in videla, kako mi gre. Mogoče mi bo med potjo prišla še kakšna ideja,» opisuje svojo bodočnost. Pred tem pa jo čakata še trgatev in krajši oddih v Barceloni.

