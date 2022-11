Jubilej praznovale s koncertom

»25 let ženske vokalne skupine Danica niso mačje solze,« je dejal Jari Jarc, napovedovalec in povezovalec programa ob četrtstoletnem jubileju vrhovske pevske skupine, ki je za prizorišče praznovanja pomembne obletnice izbrala goriški Kulturni dom. Veliko dvorano je publika v četrtek skoraj v celoti napolnila. Navezanost »vrhovskih deklet« na goriški hram kulture je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavil tudi predsednik doma Igor Komel, ki je čestital skupini in izrazil zadovoljstvo nad plodnim sodelovanjem. Skupini Danica je čestital tudi sovodenjski župan Luca Pisk, ki je predsednici kulturnega društva Danica Viljeni Devetak izročil spominsko plaketo ter pevkam voščil »korajžno naprej«.

Jarcu se je na odru pridružila še Katerina Citter. Oba sta širši publiki znana z radijskih valov tržaškega Radia Trst A, kjer sta soudeležena zlasti v razvedrilnih oddajah s sproščeno in tudi šaljivo vsebino. In tak razigran ton sta ubrala tudi na četrtkovem večeru v Kulturnem domu, ki je potekal tekoče in brez zastojev. Publika je skoraj dve uri uživala bodisi ob odličnem petju Vrhovk in gostij kot tudi ob raznih dovtipih povezovalcev večera; za nameček sta občinstvo pozabavali vaški klepetulji, Tanka (Tanja Kuzmin) in Dolka (Dolores Černic), ki sta obenem tudi članici pevske skupine.

Na večeru so članice skupine, ki jo že nekaj let vodi Jana Drassich, odpele kar nekaj pesmi iz svojega bogatega repertoarja. Na sporedu so bile slovenske, pa tudi pesmi drugih narodov. Ker smo v času Martinovega, so članice vokalne skupine v repertoar vključile pesmi o vinu, izstopala pa je tudi pesem Kraševka ti da srce, iz katere so organizatorji črpali navdih za naslov slavnostnega večera. Manjkali nista niti partizanski Na oknu in Bella ciao, pri petju katerih se je pevkam Danice pridružila dekliška skupina Biseri. Mlade pevke so zapele tudi znano Samo milijon skupine Agropop, in sicer ob spremljavi umetniške vodje skupine Martine Feri na klavirju in Neje Volčič – gojenke Glasbene matice – na kitari.

Med posameznimi pesmimi se je marsikaj dogajalo. Tri mlada vrhovska dekleta so prebirala spomine nekaterih pevk in dirigentk o začetkih zbora in tudi o kasnejših letih uspešne poti Danice. Za poslastico sta poskrbeli priznani pevki in glasbeni ustvarjalki, kantavtorka Paola Rossato iz Gorice ter že omenjena pevka in pianistka Martina Feri. Prva je ob spremljavi kitare zapela svojo najbolj znano pesem Le piccole cose, druga pa irsko balado Grace; na violini jo je spremljala Anisja Volčič, gojenka Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Na koncu so se pevkam na odru pridružile še nekdanje članice vokalne skupine in skupaj zapele nekaj pesmi.