Jubilej z razstavo, akademijo in dokumentarcem

Naše vrednote, naše bogastvo je geslo, ki ga je goriški Kulturni center Lojze Bratuž izbral ob 60-letnici svojega delovanja. Okroglo obletnico bodo obeležili s tremi dogodki, ki se bodo zvrstili prihodnji teden in s katerimi se bodo spomnili svojega predhodnika, Katoliškega doma, ki so ga odprli 25. februarja 1962. V praznovanje bodo uvedli z dokumentarno razstavo ob 60-letnici delovanja, ki so jo poimenovali Iz vrednot v bogastvo. Odprli jo bodo v četrtek, 7. aprila, ob 18. uri. V soboto, 9. aprila, ob 20.30 bo na vrsti slavnostna akademija v veliki dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž, kjer bo na sporedu prireditev Kamen na kamen, ki jo je zrežirala Jasmin Kovic. Slavnostna govornica bo Verena Koršič Zorn. V nedeljo, 10. aprila, ob 18. uri bo sledilo še predvajanje dokumentarca ob 60-letnici; tudi režijo dokumentarnega filma podpisuje Jasmin Kovic.