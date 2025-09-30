Jubilejna izvedba ... drugačna

»Letošnje širše prizorišče je privedlo do tega, da ni bilo tolikšne gneče in so lahko obiskovalci še bolj uživali praznik. Uspešno je bilo tudi sodelovanje z Novo Gorico. Menim, da bi se moralo nadaljevati tudi v prihodnje,« je o letošnji gastronomski prireditvi Okusi ob meji, ki se je zaključila v nedeljo, dejal goriški župan Rodolfo Ziberna. Ker ni bilo gneče in običajnega prerivanja, je bil morda občutek, da je bilo obiskovalcev manj kot ponavadi, po podatkih Občine Gorica pa je bil obisk rekorden.

Po županovih besedah je bil porast med 15 in 20-odstoten, v štirih dneh naj bi se dogodka udeležilo 700.000 ljudi. Na družbenih omrežjih so v zadnjih tednih zabeležili okrog 3 milijone ogledov, več kot dvakrat toliko kot lani.

Na Trgu Evrope / Transalpina, kjer so v okviru Okusov ob meji prvič zaživeli Brezmejni okusi, so tudi zadovoljni z obiskom. Vrhunski kuharski mojstri so v EPK distrikt pritegnili več tisoč obiskovalcev iz Italije, Slovenije in tujine, je povedala pomočnica direktorice javnega zavoda GO! 2025 za čezmejne zadeve Lucija Sila. »Obiskovalci so Brezmejne okuse zelo pohvalili, tako da bi bilo škoda, da jih ne bi ponovili,« je še dejala Sila. Poleg gastronomske ponudbe so ob novogoriški železniški postaji potekala tudi strokovna srečanja o klimatskih spremembah in prihodnosti prehrane. Več kot 10 tisoč poslušalcev se je zbralo v soboto zvečer, ko je najprej nastopil GONG Orchestra. Koncert pa je dosegel vrhunec, ko se mu je pridružil Magnifico v uniformi GONG Orchestra. Skupaj so izvedli skladbi Sonce posijalo in Tivoli. Nastopili so tudi Balkan Boys, v nedeljo pa Big band Nova z raznimi gosti.

Na vprašanje, kako bi opisal letošnjo izvedbo Okusov ob meji, je predsednik veze slovenske katoliške prosvete Miloš Čotar odgovoril, da je bila drugačna. Ne toliko zaradi ponudbe, v Slovenski vasi v Crispijevi ulici so pod okriljem ZSKP namreč tudi letos obratovale stojnice društev Hrast iz Doberdoba, Sabotin iz Štmavra in F.B. Sedej iz Števerjana. Razliko je bilo občutiti predvsem v obisku. »Ni bilo take gneče, dejavnosti so potekale bolj umirjeno. Tudi povpraševanje je bilo čez dan enakomerno,« je povedal predsednik ZSKP, ki je letos opazil, da so obiskovalci bili tudi bolj spoštljivi in so za sabo na prizorišču puščali manj odpadkov. Slovenska vas je letos prvič ponujala tudi kulturni dodatek s predstavitvijo dveh knjig na temo prehrane. Glede na pozitiven odziv, je pojasnil predsednik, bodo tovrstna srečanja še ponovili.