V goriškem Kulturnem domu zaključili dela

V Kulturnem domu v Gorici so pred kratkim zaključili prenovo sistema ogrevanja in prezračevanja male dvorane. Dela, ki so se začela ob koncu pomladi, so bila vredna več kot 70 tisoč evrov, od teh je 32.854 evrov prispevala Dežela FJK. Upravni odbor Kulturnega doma rednemu in izrednemu vzdrževanju prostorov na Placuti namenja posebno pozornost. Za večje posege praviloma izbere poletne mesece, ko lahko dela potekajo z manj motnjami za dejavnost kulturnega središča. V preteklih letih so tako obnovili streho, uredili ploščad vhodnega atrija in malo dvorano ter prenovili sanitarije. Poleg vzdrževanja so objekt prilagajali tudi novim predpisom.