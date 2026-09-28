Dizel in kurilno olje cenejša, bencin dražji

Regulirana cena dizla na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa bo z 1,929 evra s torkom nižja za 8,3 centa. Za prav toliko, na 1,552 evra se bo pri ponudnikih pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo medtem z 1,760 evra v naslednjem enotedenskem obdobju za 1,2 centa dražji, je objavilo pristojno ministrstvo.

Nove cene bodo veljale do vključno 5. oktobra. Slovenska vlada tokrat ni posegala v trošarine, je pa danes do 15. decembra podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za bencin, dizel in kurilno olje. Za to obdobje, do 15. decembra, je že 17. septembra podaljšala tudi oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje.

Če ne bi regulirali cen in ne bi izvedli drugih ukrepov, bi bilo treba po izračunih ministrstva za infrastrukturo in energetiko odšteti okoli 1,957 evra za liter bencina. Liter dizla bi medtem ob trošarinah, ki so na trenutno minimalno dovoljeni ravni po zakonodaji EU, bi bilo medtem po ocenah ministrstva treba odšteti okoli 2,233 evra za liter. Slovenija sicer še čaka na odločitev Evropske komisije glede prošnje za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum. Za liter kurilnega olja bi bilo medtem brez regulacije in drugih sprejetih ukrepov treba odšteti okoli 1,767 evra.