Kaj bi sodobni Prometej lahko ukradel bogovom?

Kdo je sodobni Prometej in kaj bi ta lahko ukradel novodobnim oblasti željnim in sebičnim bogovom? Odgovor na to vprašanje išče plesna uprizoritev Prometej, pod katero se podpisuje novogoriški koreografski in plesni par Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia. Premiera bo v torek, 21. januarja, ob 20. uri na velikem odru SNG Nova Gorica.

Zgodbo titana in grškega boga ognja, stvarnika človeka iz gline, ki je ljudem prinesel ogenj, potem ko ga je ukradel bogovom na Olimpu, bo uprizorilo dvanajst plesalcev mednarodnega plesnega ansambla MN Dance company, ki prihajajo iz kar devet različnih držav. Prometej simbolizira razsvetljenstvo, hkrati pa je svetoskrunec božjega reda. »Izhajava tudi iz zgodbe Pandore, ki je posledična zgodba Prometeja in vsakdo na nek abstrakten način nosi kot Pandorina skrinjica, to notranjo zmedo, kaos v sebi, ampak še vedno tudi neko upanje,« pravi Michal Rynia.

Grške mite sta že uporabila

Grške mite je koreografski par v svojih dosedanjih plesnih predstavah doslej že večkrat uporabil: v predstavi Mit sta gibalno uprizorila mit o Orfeju in Evridiki, Minotavra v delu Labirint in Ikarusa v istoimenski predstavi.

»Tukaj sva iskala Kafkin del besedila, ko govori o tem, da mit poskuša razložiti nekaj nerazložljivega. To se na nek način tudi poveže s sodobnim plesom. In ta nerazložljivost je gonilni motor, ki naju vleče v še večje raziskovanje. Vedno se ti poraja tisoče vprašanj, o predstavi, o eksistenci,« pristavlja Nastja Bremec Rynia in nadaljuje: »Gre gre sicer za abstraktno predstavo, ki pa je tudi zelo neposredna in narativna. Obenem pa dopušča odprtost interpretacije.« Zato lahko vsak iz nje izlušči svoje sporočilo.

V uprizoritvi bosta koreografa z mednarodnim plesnim ansamblom MN Dance Company raziskovala vstopne točke človeštva v napredek, svobodo, razvoj, in izstopne točke človeške tegobe, nesrečo, obup, kot posledico nepremišljenih in objestnih dejanj. Predvsem pa predstava ponuja naslednje vprašanje: kdo je današnji Prometej in kaj bi ta lahko ukradel novodobnim bogovom. »Najbolj smo se posvečali vprašanju, kaj lahko sodobni Prometej prinese takega, kar bi lahko resnično obogatilo človeka, ne ga poškodovalo, kot se to tudi zgodi v mitu. In in kaj sploh v času, ko narašča strah pred nenadzorovanim razvojem umetne inteligence, hkrati pa seveda v preplavljenosti človeka s sodobnimi opravili, naraščajočo kompleksnostjo sodobnega življenja, postaja ta seveda vse bolj neizogibna,«pravi dramaturginja v SNG Nova Gorica, Ana Kržišnik Blažica, ki je doslej že sodelovala v več predstavah dvojca Bremec – Rynia. »Tak napredek pa ponovno vodi v degradacijo človeške družbe in je mogoče ravno to tisto, kar bi Prometej lahko oz. moral ukrasti sebičnim novodobnim bogovom,« dodaja dramaturginja.

Posebnost uprizoritve Prometej bo tudi glasba v živo. Na odru bo namreč nastopil godalni kvartet Ensemble Dissonance iz Ljubljane, ki sodeluje s celotno uprizoritvijo ob posneti glasbi Mateje Starič, medtem ko je glasbo za kvartet ustvaril Sebastjan Bal.

Predstava je del uradnega programa GO! 2025, nastaja pa v produkciji Zavoda MN Dance Company, SNG Nova Gorica, GO! 2025 in Cankarjevega doma Ljubljana. Gre pa tudi za del projekta Brezmejno telo, ki bo letos poleti uprizorjeno v solkanskem kamnolomu.