Kako do Primorskega dnevnika, če ga danes niste našli v kioskih na Goriškem

Primorskega dnevnika danes, 10. junija, ni na voljo v goriških kioskih in drugih prodajalnah časopisov na Goriškem. Zataknilo se je v distribuciji zaradi stavke prevoznika, ki je zadolžen za dostavo v goriške kioske. Primorski dnevnik pa je neovirano prispel na Tržaško, ravno tako so ga prejeli vsi naši naročniki in naročnice, tudi na Goriškem.

Bralcem ali bralkam, ki v kioskih niso našli današnjega časopisa in si ga želijo, svetujemo, da pokličejo v goriško uredništvo na tel. št. +39 0481 356320.