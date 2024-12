Kako je Jovanotti v FJK posnel videospot (video)

Od danes je na Jova TV in na Youtube kanalu italijanskega kantavtorja Jovanottija na ogled prispevek, ki prikazuje ozadje snemanja videospota za njegov novi singel Montecristo. Jovanotti ga je med 11. in 13. novembrom snemal v Furlaniji - Julijski krajni, točneje na plaži v Štarancanu, v making of posnetkih pa je videti tudi ronško letališče, Sesljan in Portopiccolo. Projekt sta podprla Dežela FJK in Promoturismo FJK.

Jovanotti se po dveh letih vrača na glasbene scene, pri čemer je njegov singel že na vrhu lestvic najbolj predvajanih pesmi po radijskih valovih.