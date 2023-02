»Kakšen je vaš odnos do reke Soče? Smo skupina raziskovalk, ki raziskuje, kako Sočo doživljajo ljudje, ki ob njej živijo. Vaši anonimni odgovori nam bodo pomagali razumeti odnos med ljudmi in reko, pa tudi mnenja o storitvah in funkcijah reke ter vplivih nanjo.« Tako pravijo štiri mlade raziskovalke, Anna Scaini (Univerza v Stockholmu), Chiara Scaini (OGS Videm), Ana Stritih (TU Munich) in Constance Brouillet (ETH Zurich), ki so se odločile, da se bodo poglobile v odnos ljudi do reke Soče. V ta namen so pripravile vprašalnik, ki je na voljo v italijanščini, angleščini in tudi slovenščini na spletni strani www.rivervalues.eu.

»Izpolnjevanje vprašalnika bo trajalo manj kot 10 minut. Vaše sodelovanje v tej študiji je popolnoma prostovoljno. Če pa vam je neprijetno odgovarjati na katero koli od vprašanj, lahko od raziskave kadar koli odstopite. Vaša stališča so nam zelo pomembna, sicer bodo vaši odgovori na anketo strogo zaupni,« poudarjajo štiri raziskovalke.

Od rekreacije do spominov

Kdor bo odgovoril na anketo, bo povedal, v kolikšni meri in zakaj je navezan na reko Sočo. Pojasnil bo, ali ga mogoče spominja na otroštvo, ali ima zanj tudi simbolni oz. duhovni pomen. Razložil bo tudi, zakaj je reka Soča zanj pomembna, katere možnosti rekreacije nudi in kateri je zanj najlepši kotiček ob reki. Nekaj vprašanj je posvečenih tudi izkoriščanju vodnega bogastva za potrebe kmetijstva oz. proizvodnje električne energije in spremembam, ki jih doživlja reka na obeh straneh državne meje.

K sodelovanju pri raziskavi pozivajo iz okoljevarstvene organizacije Legambiente, ki reki Soči - in zlasti prekomernemu izkoriščanju njenih voda - že dalj časa posvečajo posebno pozornost.