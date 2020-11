Kam na testiranje?

Previdnost ni nikoli odveč, zato si v tem času marsikdo želi odvzem brisa, čeprav ne kaže simptomov covida-19 in ni bil v tesnem stiku z okuženim. Javno zdravstveno podjetje odredi namreč testiranje samo v teh primerih in ob zdravnikovi napotnici, pojma »tesni stik« pa ni vedno lahko opredeliti. Zato je skupina štirih mladih Goričanov na spletni strani dovefareiltampone.it sestavila zbirko informacij o zasebnih zdravstvenih ambulantah in medicinskih laboratorijih, kjer je testiranje mogoče opraviti samoplačniško. Alek Devetak, Guglielmo Frati, Manuel Lupoli in Daniel Peteani so si zamislili spletni iskalnik, preko katerega lahko posameznik na zelo enostaven in hiter način najde podatke o zasebnih zdravstvenih ustanovah, kjer jemljejo brise. Dovolj je, da v iskalno vrstico vtipkamo občino, v kateri živimo, in se nam prikaže seznam vseh ambulant v naši bližini. Ob tem lahko tudi izbiramo med hitrim testom (tampone rapido), molekularnim testiranjem (tampone molecolare) ali serološkim testiranjem (test sierologico). Ob imenu medicinskega laboratorija se nam prikaže seznam testiranj, ki jih opravlja, telefonska številka in povezava na spletno stran, kjer lahko najdemo dodatne informacije.