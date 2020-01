Kam so izginili gamsi?

Na Gradini se je v zadnjih časih znižalo število gamsov (Rupicapra rupicapra). Da jih je precej manj, so opazili ljubitelji narave, ki se redno odpravljajo na sprehode po doberdobskem Krasu. Med njimi je tudi Igor Croselli iz Jamelj, ki pojasnjuje, da je bilo pred nekaj leti na Gradini dvanajst gamsov; zatem jih je bilo dolgo časa enajst, saj je eden končal pod avto pri Bonetih. V zadnjih časih je na strmih pobočjih nad Doberdobskim jezerom le še pet gamsov, ki so po Crosellijevih besedah veliko bolj plašni kot pred leti; nikakor se jim ni mogoče približati, saj takoj pobegnejo stran. Zakaj se je število gamsov znižalo, ni znano, sploh bo verjetno vzrokov več, podobno kot velja za srnjad. Na območju, ki ga naseljujejo gamsi, se sprehaja veliko ljudi; nekateri se na sprehode odpravljajo tudi s psi, pri čemer nekateri hišni ljubljenčki niso na povodcu, kar pomeni, da se podijo po gmajni in plašijo divjad. Gamsi so na Gradino prišli s Tržaškega, kjer so jih naselili pred kakimi petindvajsetimi leti.