Kapelico bi upravljali skupaj

Pri upravljanju in promociji kapelice, ki so jo pri Vižintinih zgradili madžarski vojaki ob koncu prve svetovne vojne, je z lastnico – Občino Doberdob – in društvi pripravljena sodelovati tudi madžarska država. To so doberdobskemu županu Fabiu Vizintinu povedali člani madžarske delegacije, ki je včeraj obiskala tamkajšnje županstvo in samo kapelico, madžarski državni spomenik, ki so ga obnovili in predali namenu pred trinajstimi leti. V Doberdob so včeraj prišli prof. Tamás Vargha, namestnik madžarskega ministra za obrambo, častni konzul Lajos Pintér, predsednik društva Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete – Béla Karsai – in škof Antal Spányi, ki je v popoldanskih urah daroval mašo pri Vižintinih. Spremljali so jih nekateri sodelavci in podjetniki.

Kapelico iz leta 1918 vsako leto obišče veliko Madžarov. Pri Vižintinih polagajo vence in se spominjajo svojih prednikov, saj je med prvo svetovno vojno na doberdobskem Krasu umrlo zelo veliko madžarskih vojakov. Ravno ohranjanje spomina nanje ter na ostale vojake vseh narodnosti, ki so izgubili življenje na fronti, sta bila cilja včerajšnjega srečanja na doberdobskem županstvu, kjer so visoki predstavniki iz Budimpešte izrazili Vizintinu željo, da bi utrdili vezi z doberdobsko občino in skupaj gojili kulturo miru v Evropi. Naj spomnimo, da je ravno obnova kapelice, za katero so se leta 2008 zavzeli madžarska fundacija Széchenyi, združenje Amici dell'Isonzo, doberdobska občina, madžarsko ministrstvo za obrambo in mednarodni sklad s sedežem v Budimpešti Skupni spomin v skupni Evropi, omogočila stik med Občino Doberdob in mestom Ujfeherto ter njuno pobratenje. »Z madžarskimi gosti smo se pogovorili o možnostih sodelovanja na različnih ravneh. Povedali so, da je tudi madžarska država pripravljena sodelovati pri upravljanju vojaške kapelice, promociji dediščine madžarskih vojakov na Krasu in ohranjanju spomina na krvave boje, ki so zaznamovali naš prostor in vso Evropo. Posredovali so mi tudi predlog sporazuma o utrditvi sodelovanja, ki ga bomo preučili v občinskem odboru in ga nato podpisali,« pojasnjuje župan Fabio Vizintin in poudarja, da se v Doberdobu veselijo novih možnosti sodelovanja.