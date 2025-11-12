Kardinal Tagle: Učite se iz zgodovine

V sklopu cikla Evropa, kulture v dialogu, ki ga prireja goriška nadškofija v okviru Evropske prestolnice kulture GO! 2025, so v soboto zvečer v Kulturnem centru Lojze Bratuž gostili kardinala Luisa Antonia Tagleja, prefekta Dikasterija za evangelizacijo. Na srečanju, ki sta ga vodila Selina Trevisan in Marco Fior, se je kardinal pogovarjal z dijaki klasičnega liceja Danteja Alighierija iz Gorice in Zavoda združenega sveta iz Devina.

Večer je sovpadal s 4. praznikom prostovoljcev in solidarnosti, ki ga organizira goriška nadškofijska Karitas, zato so se v atriju centra Bratuž predstavile tudi osrednje prostovoljne organizacije, ki delujejo na čezmejnem Goriškem. Večer je uvedla glasbena in plesna točka dijakov goriških licejev. Prisotne so nato pozdravili predsednica Kulturnega centra Bratuž Franka Žgavec, podpredsednik goriške škofijske Karitas Adalberto Chimera, ki se je spomnil na nedavno preminulega diakona Renata Nucere, ki je bil tudi direktor goriške Karitas in si je prizadeval, da bi zadnji večer cikla srečanj organizirali prav na praznik prostovoljcev in solidarnosti. Kardinal Luis Antonio Tagle je namreč bil tudi predsednik Karitas Internationalis.

Tagle je trenutno prefekt Dikasterija za evangelizacijo, kot omenjeno pa je dolgo let vodil Karitas Internationalis. V pogovoru s kardinalom so se mladi dotaknili najrazličnejših vprašanj, prevladovale pa so tema miru in sprave med narodi in religijami ter tudi premoščanje razlik.

Posebno jih je zanimalo, kako lahko mlade generacije v sodobnem svetu gradijo Evropo, ki bo našla mir. »Učite se iz zgodovine,« je povedal Tagle in mladim položil na srce, da se srečajo s sočlovekom in tako različni veri, mišljenju ali filozofiji dajo človeški obraz. Kako lahko z vero gradimo mostove namesto zidov? »Vse vere imajo neko skupno točko. Preden se osredotočimo na razlike, moramo poiskati skupne značilnosti,« je dejal Tagle, ki trdi, da je ta prvi korak do miru.