Karitas skrbi za ranljive tudi v poletnih mesecih

Solidarnost nikoli ne miruje, niti v poletnih mesecih. Zaradi tega se pri nadškofijski Karitas vedno nadejajo, da bi v svoje vrste privabili še kakega prostovoljca. »V poletnih mesecih imamo seveda nekoliko manj prostovoljnega osebja, saj moramo kriti dopuste. Tako kot vse prostovoljne organizacije se tudi mi soočamo s težavami pri iskanju novih sil. Pomembno je, da se dejavnost promovira in tako ozavešča prebivalstvo ter potencialne nove sodelavce,« pravi direktor goriške nadškofijske Karitas, diakon Renato Nucera. »Imamo pa precej prošenj s strani univerzitetnikov, ki bi radi pri nas opravili svoje obdobje prakse. Ponavadi so vsi zelo zadovoljni z izkušnjo, ki jo naredijo pri nas. Trudimo se, da bi govorili tudi jezik mladih,« poudarja še Nucera. Poletno obdobje ne pomeni, da je dela manj. Od 7. do 28. avgusta, na primer, kapucini zaprejo menzo, ki številnim ljudem v stiski nudi topel obrok. Namesto kapucinov se za to zavzamejo pri Karitas: njeni prostovoljci v teh treh tednih pripravijo hrano in jo delijo potrebnim. Cel mesec so vedno odprte tudi solidarnostne trgovine, »navadna« in otroška, ter središča, kjer osebje Karitas prisluhne raznolikim težavam ljudi.

Istočasno se nadaljuje tudi podpora ukrajinskim družinam, ki so zaradi vojne že več mesecev v begunstvu tudi v Italiji. V Gorici je trenutno nastanjenih okoli 100 ljudi, približno 25 jih začasno prenočuje v dormitoriju na Trgu sv. Frančiška. Tu čakajo na trajnejšo rešitev. V zasebnih stanovanjih, v prostorih raznih župnij ter v lastnih stanovanjih pa Karitas gosti še kakih 75 oseb, od katerih je polovica otrok.