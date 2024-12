Kavarno ob gledališču prenavljajo, dva bara ne bosta dočakala EPK 2025

Dva goriška bara, Deja Vù v Raštelu in Al Museo 11 v grajskem naselju, ne bosta dočakala odprtja Evropske prestolnice kulture 2025, ker bosta 31. decembra prenehala z obratovanjem. Po drugi strani na goriški občini zagotavljajo, da bodo kavarno Teatro ob gledališču Verdi prenovili in oddali v najem novim upraviteljem pred 8. februarjem, ko bo kot znano slovesna otvoritev Evropske prestolnice kulture.

Števerjanka Elisabeth Miklus iz kavarne Deja Vù nam je včeraj pojasnila, da je lokal odprla leta 2011. »Že eno leto je bar naprodaj, nekaj zanimanja je, sicer če ga ne bom prodala, ga bom oddala v najem,« razlaga upraviteljica kavarne v Raštelu, za katerega pravi, da ima velik potencial, vendar je še v veliki meri neizkoriščen.

»Raštel je nedvomno ena izmed najlepših goriških ulic. Vzadnjih časih je bilo nekaj novih odprtij. Ravno tu nasproti je nov lokal odprla Chiara Canzoneri, nekaj je tudi novih trgovin, po drugi strani v bližini primanjkuje zlasti parkirišč,« ugotavlja Elisabeth Miklus, po kateri bi bilo treba v Gorici še marsikaj postoriti, da bi se zadeve premaknile v pravo smer.

»Zapuščeno grajsko naselje«

Še bolj kritičen je Ascanio Cosma. Prvega aprila 20222 je v grajskem naselju s podjetjem Smilevents prevzel upravljanje bara Al Museo 11, ki je v lasti deželne enote za decentralizacijo EDR. »Živimo v mehurčku, polnem laži. Vsi smo tiho in upamo, da bo v Gorici skupaj z Evropsko prestolnico kulture prišel Mesija. V resnici so razmere v grajskem naselju sramotne, saj ga je občina po covidu popolnoma prepustila samemu sebi. Povsod so v teku gradbena dela, ki niso povsem potrebna, medtem ko ni bilo ničesar storjenega, da bi izboljšali dostopnost za avtomobile in druga vozila,«pravi Ascanio Cosma in poudarja, da je bilo v preteklosti v grajskem naselju cel kup srednjeveških prireditev in javnih dogodkov, vendar jih v zadnjih časih ne prirejajo več, ker naj bi se po njegovih besedah na občini izgovarjali, da območje ne ustreza vsem zakonskim predpisom.

»Turiste in obiskovalce bi morali pripeljati na grad, saj bi se zatem zvrha odpravili proti dol in poživili celo mestno središče. Če so pa dogodki v mestu, kdo pripešači v grajsko naselje? Nihče!« Ascanio Cosma pojasnjuje, da so se v petek v baru Al Museo 11 poslovili od svojih strank z nastopom furlanske komičarke Catine. »Nekateri udeleženci iz Furlanije so parkirali avtomobile v grajskem naselju, kjer ne bi smeli, saj niso nikjer dobili prostega parkirnega mesta. Kmalu zatem so nas obiskali lokalni policisti, da bi voznike oglobili,« je razočaran Cosma, ki pojasnjuje, da so v baru Al Museo 11 doživeli upad števila obiskovalcev po 1. marcu, ko so zaprli Pokrajinske muzeje, ker morajo poslopje obnoviti. »Že prav, da prenovijo streho, vendar se sprašujem, zakaj so se odločili za izgradnjo nekaterih dvigal za invalidne osebe, če so le-te lahko itak vstopale v muzej skozi naš lokal,« pravi Cosma in razlaga, da jim oktobra niso odprli ogrevanja, ker je ogrevalni sistem skupen z muzejem, ki je bil itak zaprt zaradi del. Bar so zato morali greti s pomočjo električne pečice, kar je povzročalo stalne izpade elektrike.

»Gradbeno podjetje bo prenovitvena dela predvidoma izpeljalo do konca januarja, koliko časa bo potem potrebnega za ponovno odprtje muzejev?« se še sprašuje Cosma, ki je skeptičen tudi glede učinka Evropske prestolnice kulture. »Že sedaj so nekatere gostilne v mestnem središču polne. Kam bomo dali večje skupine turistov, če nimamo hotelov in restavracij? Očitno bodo spali v Vidmu, Trstu in Benetkah in bodo k nam prihajali samo na nekajurni obisk,« je črnogled Ascanio Cosma, ki nazadnje opozarja, da niso ravno pri koncu niti dela v nekdanjem lokalu Bastione fiorito in na območju nekdanjega grajskega šotora. Ob vhodu v grad ne zgleda zaključena niti zadnja postaja grajske vzpenjače, saj jo obdaja ograja, skozi katero je mogoče opaziti, da kamnit pod še ni urejen in da še marsikaj manjka. Včeraj so bili sicer na delu delavci, ki obnavljajo grajsko obzidje.

Prenova kavarne je že stekla

V četrtek so začasno zaprli tudi bar Teatro ob gledališču Verdi. Dosedanjemu upravitelju je zapadla pogodba, sicer bodo pred ponovnim odprtjem v kavarni izvedli nekaj obnovitvenih del. Včeraj so bili delavci že na delu, odstranili so stare grelce in še nekaj stare opreme.

Goriška občinska odbornica za Evropsko prestolnico kulture 2025 Patrizia Artico pojasnjuje, da naj bi obnovo speljali do konca do 8. februarja prihodnjega leta. V prihodnjih dneh bodo tudi objavili razpis, s katerim bodo izbrali novega upravitelja.

Bar Teatro se nahaja v samem mestnem središču, za njegovim pultom se je zvrstilo več upraviteljev, nazadnje je bil kar dobro obiskan.