Kdo bo zgradil novo sovodenjsko šolo?

Občina Sovodnje je v prejšnjih dneh sprožila postopek za izbiro podjetja, ki bo zgradilo novo osnovno šolo Petra Butkoviča Domna. Razpisna cena za gradbena dela je 1.755.320 evrov. Stavbo, ki bo ustrezala najsodobnejšim protipotresnim in energetskim standardom, bodo postavili na zemljišču med Štradalto, Ulico Vilka Fajta in avtocesto; v bližini, točneje na zemljišču za Kulturnim domom, bodo v prihodnjih letih zgradili tudi nov vrtec.

Gradbeni stroji, pravi odgovorna za infrastrukturna dela v sovodenjski občinski upravi Alenka Florenin, bodo predvidoma zabrneli pred koncem tega leta. Sprva je bilo sicer napovedano, da bodo gradbišče odprli že junija letos in da bo nova šola nared pred začetkom šolskega leta 2021/2022, epidemija koronavirusa pa je upravi župana Luce Piska, tako kot mnogim drugim, prekrižala načrte. Postopek za oddajo javnega naročila je lahko stekel šele zdaj, ko so se izredni ukrepi nekoliko zrahljali, do dokončnega imenovanja izvajalca del pa mora nujno priti pred koncem tega leta. »Drugače tvegamo, da izgubimo prispevek,« pojasnjuje Floreninova, ki upa, da ne bo nepredvidenih težav in da se bo izbrano gradbeno podjetje lotilo dela letos jeseni. »Gradnja bo predvidoma trajala eno leto, kar pomeni, da učenci šolskega leta 2021/2022 ne bodo začeli v novih prostorih. Morda pa bi se lahko šola v novo zgradbo vselila med božično-novoletnimi prazniki; to bo seveda stvar dogovora z ravnateljstvom,« poudarja Floreninova.